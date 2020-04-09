В Ивано-Франковской и Закарпатской областях-за оттепели сохраняется лавинная опасность

09:49, 9 апреля 2020
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Снеголавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В четверг, 9 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В то же время с 8 апреля в горах Львовской области сніголавинний сезон объявлен закрытым.

Напомним, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.

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Теги: #погода#лавина
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