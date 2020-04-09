В Ивано-Франковской и Закарпатской областях-за оттепели сохраняется лавинная опасность
Снеголавинная опасность достигает 3 уровня.
В четверг, 9 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"9 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
В то же время с 8 апреля в горах Львовской области сніголавинний сезон объявлен закрытым.
Напомним, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.
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