Сегодня в Украине без осадков, температура до +23° (карта)

08:00, 9 апреля 2020
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Теплее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.

Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +19°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до +5°, днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +20°.

Прогноз на 9 апреля / УНИАН
Прогноз на 9 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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