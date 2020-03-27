Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +16° (карта)

08:00, 27 марта 2020
60
0

По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 марта, в Украине практически без осадков, температура до +16°.

Тепло и солнечно: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +3°, днем до +15°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -2°, днем до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +14°.

Прогноз на 27 марта / УНИАН
Прогноз на 27 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Стратегия мира в борьбе с курением Стратегия мира в борьбе с курением
Астролог составила гороскоп на неделю 23-29 марта Астролог составила гороскоп на неделю 23-29 марта
Хантавирус: в Китае умер человек от нового вируса Хантавирус: в Китае умер человек от нового вируса
22 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 22 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Танцы и книги: сексуальная Ратаковски показала, чем занимается на карантине (фото, видео) Танцы и книги: сексуальная Ратаковски показала, чем занимается на карантине (фото, видео)
"Ребенок дышит?": Лобода озадачила фанатов совместной фотографией с дочками "Ребенок дышит?": Лобода озадачила фанатов совместной фотографией с дочками
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии коронавируса (видео) Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии коронавируса (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
77 %
749 мм
4.0 м/с
6 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять