Тепло и солнечно: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Завтра местами температура поднимется до +18 градусов.
До конца текущей недели по всей Украине ожидается теплая погода.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет новая волна похолодания
Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, 27 марта в Украине ожидается небольшая облачность. Температура днем от +10 до +18 градусов.
В субботу, 28 марта, будет солнечно. Столбики термометров днем поднимутся до +10... +18 градусов.
29 марта в большинстве регионов осадков не ожидается, дожди пройдут только в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях. Температура до +14 градусов.
Напомним, 26 марта в Украине без осадков, температура до +15°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... -2°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+13°... +2°
- Житомир+11°... -3°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+11°... -1°
- Кировоград+12°... +1°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+15°... +2°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+12°... +1°
- Ровно+10°... -2°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+13°... -1°
- Херсон+14°... +3°
- Хмельницкий+12°... -2°
- Черкассы+11°... +1°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+11°... -2°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Влажность:66 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:11 км
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