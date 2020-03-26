Тепло и солнечно: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Завтра местами температура поднимется до +18 градусов.

До конца недели в Украине будет тепло / Фото УНИАН

До конца текущей недели по всей Украине ожидается теплая погода.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, 27 марта в Украине ожидается небольшая облачность. Температура днем от +10 до +18 градусов.

В субботу, 28 марта, будет солнечно. Столбики термометров днем поднимутся до +10... +18 градусов.

29 марта в большинстве регионов осадков не ожидается, дожди пройдут только в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях. Температура до +14 градусов.

Напомним, 26 марта в Украине без осадков, температура до +15°.