Сегодня в Украине будет солнечно, температура до +15° (карта)

08:00, 26 марта 2020
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В Украине сегодня потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине без осадков, температура до +15°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +15°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -3°, днем до +11°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -2°, днем до +11°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +13°.

Прогноз на 26 марта / УНИАН
Прогноз на 26 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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