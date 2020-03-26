Сегодня в Украине будет солнечно, температура до +15° (карта)
В Украине сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 марта в Украине без осадков, температура до +15°.
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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +15°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -3°, днем до +11°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -2°, днем до +11°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, если 26 марта галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+11°... -2°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+13°... +1°
- Житомир+10°... -3°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+10°... -3°
- Киев+11°... -1°
- Кировоград+12°... 0°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+14°... +2°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+12°... 0°
- Ровно+10°... -3°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+12°... 0°
- Херсон+14°... +3°
- Хмельницкий+12°... -3°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+11°... -1°
- Черновцы+11°... -2°