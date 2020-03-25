Синоптик рассказала, когда в Украину придет новая волна похолодания
Возможен даже мокрый снег.
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, похолодание ожидается с 31 марта.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +10° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31-го марта", - пишет она.
По ее прогнозу, завтра, 26 марта, в Украине днем потеплеет до +7...+13 градусов.
Напомним, на этой неделе в Украине придет потепление, местами столбики термометров поднимутся до +17 градусов.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -4°
- Днепр+9°... -2°
- Донецк+9°... -3°
- Житомир+7°... -5°
- Запорожье+10°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+7°... -4°
- Кировоград+8°... -3°
- Луганск+9°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+6°... -3°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+8°... -2°
- Ровно+6°... -4°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы+7°... -5°
- Тернополь+5°... -5°
- Харьков+8°... -3°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+7°... -5°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+8°... -5°
- Черновцы+6°... -3°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+3 °
Влажность:93 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:72 %
Восход:07:04
Закат19:27
Видимость:2.4 км
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