Синоптик рассказала, когда в Украину придет новая волна похолодания

15:34, 25 марта 2020
424
0

Возможен даже мокрый снег.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, похолодание ожидается с 31 марта.

Сегодня в Украине без осадков, температура до +10° (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31-го марта", - пишет она.

По ее прогнозу, завтра, 26 марта, в Украине днем потеплеет до +7...+13 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине придет потепление, местами столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
"Восковая кукла!": Ани Лорак удивила новыми фото "Восковая кукла!": Ани Лорак удивила новыми фото
"Коронавирус добьет медиков": Комаровский показал фото защитного костюма украинского врача и "взорвал" сеть "Коронавирус добьет медиков": Комаровский показал фото защитного костюма украинского врача и "взорвал" сеть
Ани Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото) Ани Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)
Вера Брежнева показала, чем они с Меладзе занимаются во время карантина (видео) Вера Брежнева показала, чем они с Меладзе занимаются во время карантина (видео)
Гороскоп на среду, 18 марта: что ждет сегодня все знаки Зодиака Гороскоп на среду, 18 марта: что ждет сегодня все знаки Зодиака
Хантавирус: в Китае умер человек от нового вируса Хантавирус: в Китае умер человек от нового вируса
Герцоги Кембриджские посетили станцию скорой помощи в Лондоне (фото, видео) Герцоги Кембриджские посетили станцию скорой помощи в Лондоне (фото, видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
93 %
751 мм
4.3 м/с
72 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять