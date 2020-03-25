Синоптик рассказала, когда в Украину придет новая волна похолодания

Возможен даже мокрый снег.

Иллюстрация REUTERS

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, похолодание ожидается с 31 марта.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31-го марта", - пишет она.

По ее прогнозу, завтра, 26 марта, в Украине днем потеплеет до +7...+13 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине придет потепление, местами столбики термометров поднимутся до +17 градусов.