В Украину идет потепление до +17 градусов: появился прогноз погоды на ближайшие дни

Теплая погода будет держаться в Украине до 30 марта.

В Украину идет потепление / фото УНИАН

На этой неделе в Украину придет потпление, местами столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

Читайте также Сегодня в Украине без осадков, температура до +10° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 26 марта почти по всей стране будет солнечно. Температура днем от +9 до +15 градусов.

В пятницу, 27 марта, в Украине сохранится ясная погода. Температура днем от +12 до +17 градусов.

Теплая погода будет держаться в Украине до 30 марта. В понедельник в западных, северных и части центральных областей похолодает, местами дневная температура опустится до +4 градусов.

Напомним, в среду, 25 марта,в южных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.