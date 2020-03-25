В Украину идет потепление до +17 градусов: появился прогноз погоды на ближайшие дни

13:02, 25 марта 2020
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Теплая погода будет держаться в Украине до 30 марта.

В Украину идет потепление / фото УНИАН
В Украину идет потепление / фото УНИАН

На этой неделе в Украину придет потпление, местами столбики термометров поднимутся до +17 градусов. 

Сегодня в Украине без осадков, температура до +10° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 26 марта почти по всей стране будет солнечно. Температура днем от +9 до +15 градусов.

В пятницу, 27 марта, в Украине сохранится ясная погода. Температура днем от +12 до +17 градусов. 

Теплая погода будет держаться в Украине до 30 марта. В понедельник в западных, северных и части центральных областей похолодает, местами дневная температура опустится до +4 градусов. 

Напомним, в среду, 25 марта,в южных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#потепление
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