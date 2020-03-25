В Украину идет потепление до +17 градусов: появился прогноз погоды на ближайшие дни
Теплая погода будет держаться в Украине до 30 марта.
На этой неделе в Украину придет потпление, местами столбики термометров поднимутся до +17 градусов.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +10° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 26 марта почти по всей стране будет солнечно. Температура днем от +9 до +15 градусов.
В пятницу, 27 марта, в Украине сохранится ясная погода. Температура днем от +12 до +17 градусов.
Теплая погода будет держаться в Украине до 30 марта. В понедельник в западных, северных и части центральных областей похолодает, местами дневная температура опустится до +4 градусов.
Напомним, в среду, 25 марта,в южных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -4°
- Днепр+9°... -2°
- Донецк+9°... -3°
- Житомир+7°... -5°
- Запорожье+9°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+7°... -4°
- Кировоград+8°... -3°
- Луганск+9°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+6°... -3°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+8°... -2°
- Ровно+6°... -4°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы+7°... -5°
- Тернополь+5°... -5°
- Харьков+9°... -3°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+7°... -5°
- Черкассы+9°... -1°
- Чернигов+8°... -5°
- Черновцы+6°... -3°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
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Ветер: 4.5 м/с
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