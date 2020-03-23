Синоптики предупредили о гололедице и сильном ветре в Украине

09:52, 23 марта 2020
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Гололедица ожидается почти по всей Украине.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 23 марта, в Украине местами ожидаются гололедица и сильный ветер.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"23 марта в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица, днем на юге и юго-востоке порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 23 марта, в Украине практически без осадков, температура днем до +7°.

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Теги: #погода
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