Синоптики предупредили о гололедице и сильном ветре в Украине
Гололедица ожидается почти по всей Украине.
В понедельник, 23 марта, в Украине местами ожидаются гололедица и сильный ветер.
Реванш зимы: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"23 марта в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица, днем на юге и юго-востоке порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 23 марта, в Украине практически без осадков, температура днем до +7°.
Читайте также
"Схема покруче «Роттердам+»": нардеп рассказал о попытке премьера Шмыгаля лоббировать интересы Ахметова
"Коронавирус добьет медиков": Комаровский показал фото защитного костюма украинского врача и "взорвал" сеть
Погода в Украине
- Винница+2°... -6°
- Днепр+4°... -5°
- Донецк+4°... -5°
- Житомир+3°... -7°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -11°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск+2°... -7°
- Луцк+2°... -6°
- Львов+2°... -7°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава+3°... -4°
- Ровно+2°... -7°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+1°... -6°
- Тернополь+2°... -7°
- Харьков+2°... -6°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+3°... -7°
- Черкассы+5°... -5°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+2°... -7°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+1 °
Влажность:91 %
Давление:763 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:76 %
Восход:07:07
Закат19:25
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей