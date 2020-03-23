В Украине сегодня практически без осадков, температура до +7° (карта)

08:00, 23 марта 2020
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В Украине сегодня будет прохладно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 марта, в Украине практически без осадков, температура до +7°.

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На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +7°.

На западе Украины без осадков. Температура до +4°.

В северных областях пасмурно. Температура до +4°. В центре без осадков, температура до +5°.

Прогноз на 23 марта / УНИАН
Прогноз на 23 марта / УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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