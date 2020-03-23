В Украине сегодня практически без осадков, температура до +7° (карта)
В Украине сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 марта, в Украине практически без осадков, температура до +7°.
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На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +7°.
На западе Украины без осадков. Температура до +4°.
В северных областях пасмурно. Температура до +4°. В центре без осадков, температура до +5°.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -5°
- Днепр+5°... -5°
- Донецк+4°... -3°
- Житомир+3°... -6°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -12°
- Киев+3°... -4°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+2°... -6°
- Львов+2°... -7°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава+4°... -3°
- Ровно+2°... -7°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь+2°... -8°
- Харьков+3°... -6°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+3°... -7°
- Черкассы+5°... -5°
- Чернигов+3°... -5°
- Черновцы+2°... -9°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+3 °
Влажность:88 %
Давление:766 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:76 %
Восход:07:07
Закат19:25
Видимость:12 км
Фаза луны:
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