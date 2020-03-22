Киев внезапно засыпало мокрым снегом (фото, видео)

12:14, 22 марта 2020
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Сегодня температура в столице достигнет 2-4 градусов тепла.

Киев засыпало мартовским снегом / УНИАН
Киев засыпало мартовским снегом / УНИАН

В Киеве и Киевской области с утра 22 марта выпал снег.

Синоптики предупреждают о резком похолодании, сильном ветре, дожде и снеге в ближайшие дни в Украине

По информации Укргидрометцентра сегодня в столице температура достигнет 2-4 градусов тепла. Ожидается ветер силой в 7-12 м/c/

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео покрытых снегом столичных улиц.

Ранее сообщалось, что сегодня утром обильный снег выпал в Чернигове.

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Теги: #Киев#погода в Киеве
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