Киев внезапно засыпало мокрым снегом (фото, видео)

Сегодня температура в столице достигнет 2-4 градусов тепла.

Киев засыпало мартовским снегом / УНИАН

В Киеве и Киевской области с утра 22 марта выпал снег.

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По информации Укргидрометцентра сегодня в столице температура достигнет 2-4 градусов тепла. Ожидается ветер силой в 7-12 м/c/

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео покрытых снегом столичных улиц.

В Киеве пошёл снег. pic.twitter.com/vRU87tUis8 — Сергей из Киева. (@SergUA63) March 22, 2020

Ранее сообщалось, что сегодня утром обильный снег выпал в Чернигове.