Киев внезапно засыпало мокрым снегом (фото, видео)
Сегодня температура в столице достигнет 2-4 градусов тепла.
В Киеве и Киевской области с утра 22 марта выпал снег.
Синоптики предупреждают о резком похолодании, сильном ветре, дожде и снеге в ближайшие дни в Украине
По информации Укргидрометцентра сегодня в столице температура достигнет 2-4 градусов тепла. Ожидается ветер силой в 7-12 м/c/
Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео покрытых снегом столичных улиц.
Снег пошёл! pic.twitter.com/8R0uWPBLVl— Andrii Skachko (@AndriiSkachko) March 22, 2020
В Киеве пошёл снег. pic.twitter.com/vRU87tUis8— Сергей из Киева. (@SergUA63) March 22, 2020
Ранее сообщалось, что сегодня утром обильный снег выпал в Чернигове.
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