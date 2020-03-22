Погодные капризы: Чернигов засыпало мартовским снегом (фото)
Утро воскресенья удивило черниговчан осадками в виде снега.
Сегодня утром, 22 марта, в Чернигове выпал обильный снег.
Соответствующие фото активно публикуют в соцсетях местные жители.
Реванш зимы: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Многих из них такие природные капризы не удивили.
Следует отметить, что синоптики предупреждали о резком похолодании, сильном ветре, дожде и снеге в ближайшие дни в Украине в связи с вторжением арктического воздуха. Согласно прогнозу, местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица.
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