Погодные капризы: Чернигов засыпало мартовским снегом (фото)

10:46, 22 марта 2020
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Утро воскресенья удивило черниговчан осадками в виде снега.

Снег в Чернигове утром 22 марта / facebook/Наталье Bushnina
Снег в Чернигове утром 22 марта / facebook/Наталье Bushnina

Сегодня утром, 22 марта, в Чернигове выпал обильный снег.

Соответствующие фото активно публикуют в соцсетях местные жители.

Реванш зимы: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Многих из них такие природные капризы не удивили.

Следует отметить, что синоптики предупреждали о резком похолодании, сильном ветре, дожде и снеге в ближайшие дни в Украине в связи с вторжением арктического воздуха. Согласно прогнозу, местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица.

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Теги: #снег#чернигов
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