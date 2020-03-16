В Карпатах 16 марта ожидается снеголавинная опасность

Снеголавинная опасность достигает 2 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В понедельник, 16 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность 2 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гідрометценр.

"16 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 16 марта, в Украине без осадков, температура до +12°.