В Карпатах 16 марта ожидается снеголавинная опасность

09:50, 16 марта 2020
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Снеголавинная опасность достигает 2 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В понедельник, 16 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность 2 уровня.

Пять человек погибли в результате схода лавины в Пакистане

Об этом предупреждает Украинский гідрометценр.

"16 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 16 марта, в Украине без осадков, температура до +12°.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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