В Карпатах 16 марта ожидается снеголавинная опасность
Снеголавинная опасность достигает 2 уровня.
В понедельник, 16 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность 2 уровня.
Пять человек погибли в результате схода лавины в Пакистане
Об этом предупреждает Украинский гідрометценр.
"16 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 16 марта, в Украине без осадков, температура до +12°.
Читайте также
"Перекроила себя вдоль и поперек": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть "поплывшим" лицом (фото)
Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+4°... -6°
- Житомир+9°... +2°
- Запорожье+6°... -5°
- Ивано-Франковск+12°... -4°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+6°... -4°
- Луганск+3°... -6°
- Луцк+9°... +1°
- Львов+10°... 0°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+4°... -5°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+5°... -3°
- Херсон+9°... -6°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+10°... -3°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-1 °
Влажность:55 %
Давление:765 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:18
Закат19:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей