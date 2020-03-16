Погода на сегодня: в Украине похолодает (карта)

На западе температура до +12°.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 марта, в Украине без осадков, температура до +12°.

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На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.

На западе Украины без осадков. Температура до +12°.

В северных областях пасмурно. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +8°.

Прогноз на 16 марта / УНИАН

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