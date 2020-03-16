Погода на сегодня: в Украине похолодает (карта)
На западе температура до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 марта, в Украине без осадков, температура до +12°.
В Карпатах из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность
На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.
На западе Украины без осадков. Температура до +12°.
В северных областях пасмурно. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +8°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+5°... -5°
- Донецк+4°... -6°
- Житомир+9°... +2°
- Запорожье+5°... -5°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+7°... +1°
- Кировоград+6°... -4°
- Луганск+4°... -6°
- Луцк+9°... +1°
- Львов+10°... 0°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+5°... -5°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+4°... -5°
- Сумы+5°... -3°
- Тернополь+8°... -2°
- Харьков+4°... -5°
- Херсон+8°... -5°
- Хмельницкий+8°... -1°
- Черкассы+6°... -1°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+11°... -3°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-2 °
Влажность:57 %
Давление:765 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:18
Закат19:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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