Погода на сегодня: в Украине похолодает (карта)

08:02, 16 марта 2020
162
0

На западе температура до +12°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 марта, в Украине без осадков, температура до +12°.

В Карпатах из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность

На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.

На западе Украины без осадков. Температура до +12°.

В северных областях пасмурно. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +8°.

Прогноз на 16 марта / УНИАН
Прогноз на 16 марта / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Астролог составила гороскоп на неделю 9-15 марта Астролог составила гороскоп на неделю 9-15 марта
В Полтаве мужчину госпитализировали в изолятор областной больницы с подозрением на коронавирус В Полтаве мужчину госпитализировали в изолятор областной больницы с подозрением на коронавирус
Вольфсбург - Шахтер: онлайн матча Лиги Европы Вольфсбург - Шахтер: онлайн матча Лиги Европы
Российская группа Little Big презентовала клип для "Евровидения" (видео) Российская группа Little Big презентовала клип для "Евровидения" (видео)
Астрологи назвали три главных счастливчика второй половины марта Астрологи назвали три главных счастливчика второй половины марта
Тост за мужчин: подборка оригинальных поздравлений Тост за мужчин: подборка оригинальных поздравлений
10 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 10 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
57 %
765 мм
4.4 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять