Завтра в Киеве сохранится сильный туман - Укргидрометцентр
10 марта ночью и утром в столице видимость 200-500 м.
Синоптики прогнозируют 10 марта ночью и утром в столице туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Синоптики обещают украинцам теплую весеннюю погоду на этой неделе (видео)
Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +5°
- Днепр+20°... +6°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+23°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +2°
- Киев+10°... +6°
- Кировоград+18°... +4°
- Луганск+22°... +5°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+8°... 0°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+23°... +11°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+8°... 0°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+9°... +2°
- Черкассы+14°... +5°
- Чернигов+10°... +5°
- Черновцы+10°... +4°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+7 °
Влажность:43 %
Давление:763 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:29
Закат19:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей