Завтра в Киеве сохранится сильный туман - Укргидрометцентр

17:18, 9 марта 2020
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10 марта ночью и утром в столице видимость 200-500 м.

Завтра в Киеве будет густой туман / Фото УНИАН
Завтра в Киеве будет густой туман / Фото УНИАН

Синоптики прогнозируют 10 марта ночью и утром в столице туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Синоптики обещают украинцам теплую весеннюю погоду на этой неделе (видео)

Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

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Теги: #погода в Киеве#туман в Киеве
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