Завтра в Киеве сохранится сильный туман - Укргидрометцентр

10 марта ночью и утром в столице видимость 200-500 м.

Завтра в Киеве будет густой туман / Фото УНИАН

Синоптики прогнозируют 10 марта ночью и утром в столице туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

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Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.