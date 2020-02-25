Поваленные деревья и поврежденные дома: в Украине бушует непогода

14:40, 25 февраля 2020
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Один человек погиб.

В Украине бушует непогода / dsns.gov.ua
В Украине бушует непогода / dsns.gov.ua

С 24 февраля в Украины из-за сильного ветра были повалены десятки деревьев и повреждены десятки домов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате падения дерева в Одессе погиб один человек, а также травмы получили 4 человека в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и в Запорожье.

В целом для оказания помощи населению подразделениями ГСЧС было осуществлено 211 выездов, во время которых убрано 239 поваленных деревьев.

На территории Винницкой области спасатели 18 раз привлекались к уборке поваленных ветром деревьев с проезжих частей автодорог, 7 - на демонтаж элементов кровель и раскряжевки дерева, которое упало на автомобиль.

Спасатели Хмельницкой области совершили 28 выездов для ликвидации последствий непогоды. Было зафиксировано 25 случаев падения деревьев. Также чрезвычайники привлекались для демонтажа аварийной конструкции поврежденного ветром балкона в городе Шепетовка. Кроме этого, специалисты Службы спасения Староконстантинова осуществили выезд на срезку электроопоры, а огнеборцы областного центра демонтировали поврежденный вследствие ветра билборд.

В свою очередь на Херсонщине спасатели совершили 57 выездов, во время которых было убрано 50 деревьев, из которых в Херсоне - 43, в области - 7, а также проведено закрепление строительных и других конструкций.

Напомним, по состоянию на утро 25 февраля в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.

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Теги: #ветер#непогода
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