В Киеве завтра температура до +6, без осадков

В столице завтра немного потеплеет.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +6°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:14, а зайдет в 17:11.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.

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