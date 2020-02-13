В Киеве завтра температура до +6, без осадков
В столице завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +6°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День святого Валентина
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:14, а зайдет в 17:11.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.
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Погода в Украине
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- Симферополь+4°... -3°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+6°... -5°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:75 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:67 %
Восход:07:03
Закат17:44
Видимость:16 км
Фаза луны:
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