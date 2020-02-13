В Киеве завтра температура до +6, без осадков

17:00, 13 февраля 2020
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В столице завтра немного потеплеет.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +6°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День святого Валентина

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:14, а зайдет в 17:11.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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