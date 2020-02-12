Погода на сегодня: почти всю Украину накроет мокрый снег (карта)

08:00, 12 февраля 2020
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 февраля в Украине пройдет мокрый снег, температура днем до +7°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдет мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +1°. В южных регионах практически без осадков. Ночью температура до -3°, днем до +7°.

На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +6°.

В северных без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +4°. В центре пройдет мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +2°.

Прогноз на 12 февраля / УНИАН
Прогноз на 12 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, красный месяц 12 февраля - к ветру.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#мокрый снег
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