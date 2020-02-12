Погода на сегодня: почти всю Украину накроет мокрый снег (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 февраля в Украине пройдет мокрый снег, температура днем до +7°.
Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах
Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдет мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +1°. В южных регионах практически без осадков. Ночью температура до -3°, днем до +7°.
На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +6°.
В северных без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +4°. В центре пройдет мокрый снег, температура ночью до -3°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, красный месяц 12 февраля - к ветру.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Единственная из королевской семьи: Меган Маркл вошла в Топ-50 самых влиятельных людей Великобритании
Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+3°... -4°
- Луганск0°... -2°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+9°... -1°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+6°... -3°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницкий+3°... -3°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+3°... -3°
- Черновцы+6°... 0°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:71 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:07:05
Закат17:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей