В Украине из-за непогоды обесточены более 380 населенных пунктов (видео)
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В 11 областях Украины из-за непогоды обесточены 380 населенных пунктов.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 11 февраля
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.
В Ивано-Франковской области без электроснабжения остались 93 н.п., во Львовской - 75, в Черниговской - 47, в Полтавской - 42, в Сумской - 40, в Киевской - 24, в Черкасской - 20, в Одесской - 17, в Днепропетровской - 10, в Кировоградской - 7 и в Закарпатской - 5.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в результате порывов ветра произошло частичное повреждение 101 кровли зданий на Львовщине и Ивано-Франковщине. Коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды.
- Винница+4°... -1°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+9°... +1°