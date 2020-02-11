В Украине из-за непогоды обесточены более 380 населенных пунктов (видео)

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода бушевала в 11 областях Украины / forumdaily.co

В 11 областях Украины из-за непогоды обесточены 380 населенных пунктов.

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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.

В Ивано-Франковской области без электроснабжения остались 93 н.п., во Львовской - 75, в Черниговской - 47, в Полтавской - 42, в Сумской - 40, в Киевской - 24, в Черкасской - 20, в Одесской - 17, в Днепропетровской - 10, в Кировоградской - 7 и в Закарпатской - 5.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в результате порывов ветра произошло частичное повреждение 101 кровли зданий на Львовщине и Ивано-Франковщине. Коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды.