В Европе в результате шторма погибло по меньшей мере шесть человек

08:32, 11 февраля 2020
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Из-за непогоды были отменены сотни авиарейсов.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

Мощный шторм, прокатившийся по Европе, привел к гибели по меньшей мере шести человек в Чехии, Польше, Швейцарии, Швеции, Словении и Великобритании.

На Европу обрушился мощный ураган (фотогалерея)

Об этом сообщает "Радио Свобода". Также, по сообщениям, несколько человек были ранены.

Шторм "Кира" ударил по Великобритании и Ирландии 9 февраля, а потом начал двигаться на восток, оставляя без энергоснабжения десятки тысяч домов по всей Европе.

Кроме того, из-за непогоды были отменены сотни авиарейсов. В частности, более 700 рейсов были отменены в четырех немецких городах: Франкфурте, Мюнхене, Дюссельдорфе и Кельне.

Шторм привел к сильнейшему наводнению в Англии и вызвал перебои в железнодорожном и автомобильном сообщении в нескольких странах.

Синоптические службы сообщили о значительном повышении уровней воды на побережьях в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Как сообщал УНИАН Погода, шторм "Кира" охватил Великобританию и Северную Европу, обусловив наводнения и перебои в работе транспорта. По всей Британии было зафиксировано более 200 угроз наводнений и сбои в работе железной дороги; в Нидерландах в амстердамском аэропорту Схипхол отменены около 240 рейсов. 

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Теги: #Европа#шторм
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