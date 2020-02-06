В Кременчуге из-за сильного ветра на мужчину упало дерево

13:25, 6 февраля 2020
47
0

Также водителей предупреждали об опасных дорожных знаках, которые из-за сильного ветра отрывались от креплений.

Кременчуг накрыла непогода / ГСЧС
Кременчуг накрыла непогода / ГСЧС

В Кременчуге Полтавской области 5 февраля бушевала непогода, в результате которой на мужчину упало дерево.

Похолодание, снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Как сообщили в Кременчугском горрайонном управлении ГСЧС, вчера вечером спасатели выезжали на улицу Вадима Пугачева, район дома 9. От дежурной службы оперативного контроля города поступило сообщение о том, что по указанному адресу на троллейбусную линию упало дерево, которое препятствует движению троллейбусного транспорта. Автомобилем УРАЛ 43-202-0011 с помощью троса была проведена уборку дерева с проезжей части.

Позже в соцсетях начали появляться сообщения о поваленных деревьях и ветках: на водоканале, в районе Гвардейской. Также предупреждали водителей об опасных дорожных знаках, которые не выдержали порывов ветра и отрывались от креплений.

Утром 6 февраля начальник управления по вопросам гражданской защиты Полтавской областной государственной администрации Виктор Стеблянко заявил, что вчера в Кременчугскую больницу интенсивного лечения с предварительным диагнозом закрытый перелом правой ключицы госпитализирован гражданин 1980 года рождения, житель Автозаводского района Кременчуга. Травмы пострадавший получил в результате падения на него дерева. Состояние здоровья мужчины - средней тяжести. В больнице сообщили, что происшествие также произошло из-за непогоды.

Также ночью на автодороге Александрия-Полтава, вблизи с. Подгорное (Кременчугский р-н), спасатели буксировали два грузовика.

По их информации, вызов был получен от дежурного патрульной полиции Кременчугского района. Как выяснилось, вследствие гололедицы одна из машин перекрыла движение на дороге, поэтому произошел затор. С помощью троса спасатели помогли водителям грузовых автомобилей.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены более 600 населенных пунктов в 13 областях Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#ветер#Кременчуг#непогода в Украине
Читайте также
Названы самые умные знаки Зодиака Названы самые умные знаки Зодиака
50-летняя Дженнифер Лопес в коротком топе засветила шикарную грудь (фото) 50-летняя Дженнифер Лопес в коротком топе засветила шикарную грудь (фото)
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта) Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)
Ученые вычислили самый несчастливый возраст украинцев Ученые вычислили самый несчастливый возраст украинцев
Рада намерена отменить уплату ЕСВ для самозанятых лиц Рада намерена отменить уплату ЕСВ для самозанятых лиц
Леся Никитюк соблазнила сеть сексуальным фото в купальнике (фото) Леся Никитюк соблазнила сеть сексуальным фото в купальнике (фото)
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото) Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
96 %
745 мм
4.9 м/с
81 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять