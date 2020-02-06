В Кременчуге из-за сильного ветра на мужчину упало дерево
Также водителей предупреждали об опасных дорожных знаках, которые из-за сильного ветра отрывались от креплений.
В Кременчуге Полтавской области 5 февраля бушевала непогода, в результате которой на мужчину упало дерево.
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Как сообщили в Кременчугском горрайонном управлении ГСЧС, вчера вечером спасатели выезжали на улицу Вадима Пугачева, район дома 9. От дежурной службы оперативного контроля города поступило сообщение о том, что по указанному адресу на троллейбусную линию упало дерево, которое препятствует движению троллейбусного транспорта. Автомобилем УРАЛ 43-202-0011 с помощью троса была проведена уборку дерева с проезжей части.
Позже в соцсетях начали появляться сообщения о поваленных деревьях и ветках: на водоканале, в районе Гвардейской. Также предупреждали водителей об опасных дорожных знаках, которые не выдержали порывов ветра и отрывались от креплений.
Утром 6 февраля начальник управления по вопросам гражданской защиты Полтавской областной государственной администрации Виктор Стеблянко заявил, что вчера в Кременчугскую больницу интенсивного лечения с предварительным диагнозом закрытый перелом правой ключицы госпитализирован гражданин 1980 года рождения, житель Автозаводского района Кременчуга. Травмы пострадавший получил в результате падения на него дерева. Состояние здоровья мужчины - средней тяжести. В больнице сообщили, что происшествие также произошло из-за непогоды.
Также ночью на автодороге Александрия-Полтава, вблизи с. Подгорное (Кременчугский р-н), спасатели буксировали два грузовика.
По их информации, вызов был получен от дежурного патрульной полиции Кременчугского района. Как выяснилось, вследствие гололедицы одна из машин перекрыла движение на дороге, поэтому произошел затор. С помощью троса спасатели помогли водителям грузовых автомобилей.
Напомним, в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены более 600 населенных пунктов в 13 областях Украины.
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