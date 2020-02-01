Сильный ветер и метель: синоптики рассказали, удивит ли нас погода в феврале
Синоптики обещают 0-5º мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке – 6-7° мороза, в Крыму – от 1º мороза до 4º тепла.
В Украине в феврале вероятны сильный ветер и метель. На востоке и в Приазовье – гололед.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Карпатах объявили значительную лавинную опасность
Средняя месячная температура предполагается 0-3° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3º тепла, что на 1,5-2,0 º выше средних многолетних значений.
Месячное количество осадков ожидается 22-70 мм, в горах Крыма – до 108 мм, что в западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории – меньше средних многолетних значений.
В целом, синоптики обещают 0-5º мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке – 6-7° мороза, в Крыму – от 1º мороза до 4º тепла.
Как сообщал УНИАН, в Сумской и Черниговской областях из-за непогоды остаются обесточенными более 90 населенных пунктов.
- Винница+7°... +4°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+4°... 0°
- Житомир+7°... +6°
- Запорожье+5°... -1°
- Ивано-Франковск+14°... +7°
- Киев+5°... +4°
- Кировоград+7°... +3°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+9°... +6°
- Львов+11°... +7°
- Николаев+12°... +4°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+8°... +6°
- Симферополь+8°... +4°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+10°... +6°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+7°... +4°
- Черкассы+5°... +3°
- Чернигов+4°... +3°
- Черновцы+13°... +5°