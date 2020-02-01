Сильный ветер и метель: синоптики рассказали, удивит ли нас погода в феврале

Синоптики обещают 0-5º мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке – 6-7° мороза, в Крыму – от 1º мороза до 4º тепла.

Появился свежий прогноз погоды на февраль 2020 / УНИАН

В Украине в феврале вероятны сильный ветер и метель. На востоке и в Приазовье – гололед.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Средняя месячная температура предполагается 0-3° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3º тепла, что на 1,5-2,0 º выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 22-70 мм, в горах Крыма – до 108 мм, что в западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории – меньше средних многолетних значений.

В целом, синоптики обещают 0-5º мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке – 6-7° мороза, в Крыму – от 1º мороза до 4º тепла.

Как сообщал УНИАН, в Сумской и Черниговской областях из-за непогоды остаются обесточенными более 90 населенных пунктов.