В двух областях из-за непогоды остаются обесточенными более 90 населенных пунктов

В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

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В Сумской и Черниговской областях из-за непогоды остаются обесточенными более 90 населенных пунктов.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в 2 областях, а именно: Сумской - 78 и Черниговской - 15.

В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Сумской и Черниговской областях в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 602 населенных пунктов.