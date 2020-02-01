В двух областях из-за непогоды остаются обесточенными более 90 населенных пунктов

10:10, 1 февраля 2020
54
0

В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

Скриншот видео ТСН
Скриншот видео ТСН

В Сумской и Черниговской областях из-за непогоды остаются обесточенными более 90 населенных пунктов.

В Карпатах объявили значительную лавинную опасность

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в 2 областях, а именно: Сумской - 78 и Черниговской - 15.

В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Сумской и Черниговской областях в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 602 населенных пунктов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ветер#электроэнергия#непогода
Читайте также
Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу
Гороскоп на 30 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 30 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Оставили одного раненым: разведчики на Донбассе захватили в плен брошенного оккупантами боевика (фото) Оставили одного раненым: разведчики на Донбассе захватили в плен брошенного оккупантами боевика (фото)
Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись
Магнитные бури в феврале 2020: самые опасные дни месяца Магнитные бури в феврале 2020: самые опасные дни месяца
Врачи назвали первые симптомы смертельного коронавируса: диарея, тошнота, головные боли Врачи назвали первые симптомы смертельного коронавируса: диарея, тошнота, головные боли
В Одесской области девушка выпала с 7 этажа дома В Одесской области девушка выпала с 7 этажа дома
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
87 %
755 мм
1.7 м/с
31 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять