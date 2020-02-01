В двух областях из-за непогоды остаются обесточенными более 90 населенных пунктов
В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.
В Сумской и Черниговской областях из-за непогоды остаются обесточенными более 90 населенных пунктов.
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в 2 областях, а именно: Сумской - 78 и Черниговской - 15.
В восстановлении электроснабжения задействованы бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, 31 января в Сумской и Черниговской областях в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 602 населенных пунктов.
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