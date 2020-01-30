Львов засыпало снегом (видео)

Такого снега в городе не видели с начала календарной зимы.

Львов накрыл снегопад / скриншот

Утром 30 января во Львове начался сильный снегопад.

Такого снега в городе не видели с начала календарной зимы, говорится в сюжете ТСН.

В соцсетях львовяне шутят и поздравляют друг друга с первым снегом, хотя зима уже заканчивается.

Напомним, в Карпатах 30-31 января будет сохраняться снеголавинная опасность третьего уровня.