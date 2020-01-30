Львов засыпало снегом (видео)
Такого снега в городе не видели с начала календарной зимы.
Утром 30 января во Львове начался сильный снегопад.
Такого снега в городе не видели с начала календарной зимы, говорится в сюжете ТСН.
В соцсетях львовяне шутят и поздравляют друг друга с первым снегом, хотя зима уже заканчивается.
Львов заснежило: горожане поздравляют друг друга с первым снегом в конце января
Напомним, в Карпатах 30-31 января будет сохраняться снеголавинная опасность третьего уровня.
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