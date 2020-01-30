В Карпатах из-за снегопада объявили лавинную опасность 3 уровня

13:02, 30 января 2020
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Лавинная опасность сохранится в течение 30-31 января.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В Карпатах 30-31 января будет сохраняться снеголавинная опасность третьего уровня.

Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +7° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в течение 30-31 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.

Напомним, в течение 30-31 января в Украине ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#Карпаты
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