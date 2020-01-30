В Карпатах из-за снегопада объявили лавинную опасность 3 уровня
Лавинная опасность сохранится в течение 30-31 января.
В Карпатах 30-31 января будет сохраняться снеголавинная опасность третьего уровня.
Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +7° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, в течение 30-31 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.
Напомним, в течение 30-31 января в Украине ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка - папарацци "поймали" теннисистку с животиком (фото)
Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+7°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-6 °
Влажность:66 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:18
Закат17:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей