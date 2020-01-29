Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди и мокрый снег

15:31, 29 января 2020
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В Украине завтра похолодает.

Завтра местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
Завтра местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

В четверг, 30 января, во многих регионах Украины ожидаются дожди и мокрый снег.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра осадки еще пройдут на востоке Украины (преимущественно ночью), в западных и северных областях - дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, плюс сильный ветер", - пишет она.

По прогнозу синоптика, на остальной территории Украины будет без осадков и с умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха составит в течение дня -1...+4 градуса, на юге +4...+7 градусов.

В Киеве 30 января местами пройдет мокрый снег, на дорогах возможна сложная ситуация.

Напомним, сегодня, 29 января, Житомирскую область накрыл сильный снегопад.

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Теги: #снег#погода#дождь
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