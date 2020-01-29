Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди и мокрый снег
В Украине завтра похолодает.
В четверг, 30 января, во многих регионах Украины ожидаются дожди и мокрый снег.
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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра осадки еще пройдут на востоке Украины (преимущественно ночью), в западных и северных областях - дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, плюс сильный ветер", - пишет она.
По прогнозу синоптика, на остальной территории Украины будет без осадков и с умеренным юго-западным ветром.
Температура воздуха составит в течение дня -1...+4 градуса, на юге +4...+7 градусов.
В Киеве 30 января местами пройдет мокрый снег, на дорогах возможна сложная ситуация.
Напомним, сегодня, 29 января, Житомирскую область накрыл сильный снегопад.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+8°... -1°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+5°... 0°
- Херсон+10°... -2°
- Хмельницкий+3°... -1°
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