Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23 января
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В четверг, 23 января, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупредили жителей Флориды об осадках в виде игуан
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"23 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 22 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, днем температура до +6°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы+3°... -2°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
-8°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-12 °
Влажность:62 %
Давление:766 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат17:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей