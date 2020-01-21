Мокрый снег и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится

12:45, 21 января 2020
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День соборности в Украине отметится приходом атмосферного фронта из районов Скандинавии и Балтии.

Завтра в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега / УНИАН
Завтра в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега / УНИАН

22 января в Украине ожидаются сильный ветер, дожди, мокрый снег и прохладная сырая погода.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, День соборности в Украине отметится приходом атмосферного фронта из районов Скандинавии и Балтии. В итоге завтра в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом

"Осадки будут идти за фронтом – сначала на севере и западе, затем постепенно продвигаться к югу. Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно. Но и температура воздуха в Украине завтра предполагается низковатой: ночью и днем ​​около нуля, на юге в дневные часы 3-6 градусов тепла", – написала Диденко

В Киеве среда тоже будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный ветер, будет доходить до штормового.

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Теги: #снег#ветер#погода в Украине
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