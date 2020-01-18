Солнечно и не по-зимнему тепло: синоптики рассказали о погоде на сегодня
В Киеве 18 января температура будет отличаться: днем – 0, +3, ночью -2, -4. Осадков не ожидается.
Погода в Украине на сегодня, 18 января, будет солнечной, температура воздуха будет упрямо держаться отметок +2, +4. Хоть утро регионы страны и встретят с легким морозцем.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях в этот день осадков синоптики не прогнозируют. Иногда из-за облаков будет выглядывать солнце. Температура воздуха – +2, +4, ночью -2, -4, а в Тернопольской области в это время суток ожидается -3, -5.
Похожая ситуация на севере и в центральных областях Украины: без осадков, днем – +2, +4, ночью -2, -4.
Порадует относительным теплом погода и южный регион: +2, +4 днем и -2, -3 ночью. Такая же ситуация и на востоке страны.
В Киеве 18 января температура будет отличаться: днем – 0, +3, ночью -2, -4. Осадков не ожидается.
Как сообщал УНИАН, на следующей неделе погода в Украине будет теплой, но ожидаются осадки и сильный ветер.
- Винница+1°... -2°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+3°... -5°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+2°... -5°
- Киев+1°... -3°
- Кировоград+2°... -5°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+3°... -4°
- Львов+4°... -4°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+4°... -3°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+3°... -3°
- Сумы+3°... -2°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+2°... -4°