Солнечно и не по-зимнему тепло: синоптики рассказали о погоде на сегодня

10:45, 18 января 2020
89
0

В Киеве 18 января температура будет отличаться: днем – 0, +3, ночью -2, -4. Осадков не ожидается.

Утро украинцы встретят с легким морозцем / УНИАН
Утро украинцы встретят с легким морозцем / УНИАН

Погода в Украине на сегодня, 18 января, будет солнечной, температура воздуха будет упрямо держаться отметок +2, +4. Хоть утро регионы страны и встретят с легким морозцем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили о тумане в Украине 17-18 января

В западных областях в этот день осадков синоптики не прогнозируют. Иногда из-за облаков будет выглядывать солнце. Температура воздуха – +2, +4, ночью -2, -4, а в Тернопольской области в это время суток ожидается -3, -5.

Похожая ситуация на севере и в центральных областях Украины: без осадков, днем – +2, +4, ночью -2, -4.

Порадует относительным теплом погода и южный регион: +2, +4 днем и -2, -3 ночью. Такая же ситуация и на востоке страны.

В Киеве 18 января температура будет отличаться: днем – 0, +3, ночью -2, -4. Осадков не ожидается.

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе погода в Украине будет теплой, но ожидаются осадки и сильный ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине#погода на сегодня
Читайте также
В Одесской области 19-летний парень изнасиловал женщину-инвалида В Одесской области 19-летний парень изнасиловал женщину-инвалида
Ани Лорак отправилась на отдых с 26-летним любовником и "засветила" кольцо (фото) Ани Лорак отправилась на отдых с 26-летним любовником и "засветила" кольцо (фото)
Гадания на Старый Новый год 2020: как гадать на суженого и на судьбу Гадания на Старый Новый год 2020: как гадать на суженого и на судьбу
Стало известно, почему смертельный рейс МАУ задержался перед вылетом Стало известно, почему смертельный рейс МАУ задержался перед вылетом
"Стала еще круче!": Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом (фото) "Стала еще круче!": Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом (фото)
В Одессе не смог приземлиться Boeing 737 из Шарм-эль-Шейха В Одессе не смог приземлиться Boeing 737 из Шарм-эль-Шейха
Астрологи назвали главный вызов для каждого знака Зодиака в 2020-м году Астрологи назвали главный вызов для каждого знака Зодиака в 2020-м году
Погода в Украине
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
78 %
769 мм
7.0 м/с
69 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять