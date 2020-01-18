Солнечно и не по-зимнему тепло: синоптики рассказали о погоде на сегодня

В Киеве 18 января температура будет отличаться: днем – 0, +3, ночью -2, -4. Осадков не ожидается.

Утро украинцы встретят с легким морозцем / УНИАН

Погода в Украине на сегодня, 18 января, будет солнечной, температура воздуха будет упрямо держаться отметок +2, +4. Хоть утро регионы страны и встретят с легким морозцем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также Синоптики предупредили о тумане в Украине 17-18 января

В западных областях в этот день осадков синоптики не прогнозируют. Иногда из-за облаков будет выглядывать солнце. Температура воздуха – +2, +4, ночью -2, -4, а в Тернопольской области в это время суток ожидается -3, -5.

Похожая ситуация на севере и в центральных областях Украины: без осадков, днем – +2, +4, ночью -2, -4.

Порадует относительным теплом погода и южный регион: +2, +4 днем и -2, -3 ночью. Такая же ситуация и на востоке страны.

В Киеве 18 января температура будет отличаться: днем – 0, +3, ночью -2, -4. Осадков не ожидается.

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе погода в Украине будет теплой, но ожидаются осадки и сильный ветер.