Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
На следующей неделе в Украине будет тепло.
На следующей неделе погода в Украине будет теплой, но ожидаются осадки и сильный ветер.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +7° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, на Крещение (19 января) в Украине немного похолодает, температура днем составит от 2 градусов мороза до 3 тепла.
"Следующая неделя будет в Украине теплой, однако во второй половине больше осадков и ветра", - пишет Диденко.
Напомним, на выходных в Украине осадков не ожидается, местами немного похолодает.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -2°
- Днепр+4°... -4°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+4°... -3°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+5°... -3°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+1°... -4°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+5°... -2°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+2°... -3°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-5 °
Влажность:45 %
Давление:764 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:26
Закат17:13
Видимость:16 км
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