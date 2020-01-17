Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

На следующей неделе в Украине будет тепло.

На следующей неделе в Украине ожидаются осадки / УНИАН

На следующей неделе погода в Украине будет теплой, но ожидаются осадки и сильный ветер.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, на Крещение (19 января) в Украине немного похолодает, температура днем составит от 2 градусов мороза до 3 тепла.

"Следующая неделя будет в Украине теплой, однако во второй половине больше осадков и ветра", - пишет Диденко.

Напомним, на выходных в Украине осадков не ожидается, местами немного похолодает.