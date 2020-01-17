Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

15:12, 17 января 2020
190
0

На следующей неделе в Украине будет тепло.

На следующей неделе в Украине ожидаются осадки / УНИАН
На следующей неделе в Украине ожидаются осадки / УНИАН

На следующей неделе погода в Украине будет теплой, но ожидаются осадки и сильный ветер.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +7° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, на Крещение (19 января) в Украине немного похолодает, температура днем составит от 2 градусов мороза до 3 тепла.

"Следующая неделя будет в Украине теплой, однако во второй половине больше осадков и ветра", - пишет Диденко.

Напомним, на выходных в Украине осадков не ожидается, местами немного похолодает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Вышел новый тизер фильма "Черная Вдова" по комиксам Marvel (видео) Вышел новый тизер фильма "Черная Вдова" по комиксам Marvel (видео)
В Одесской области 19-летний парень изнасиловал женщину-инвалида В Одесской области 19-летний парень изнасиловал женщину-инвалида
Ани Лорак отправилась на отдых с 26-летним любовником и "засветила" кольцо (фото) Ани Лорак отправилась на отдых с 26-летним любовником и "засветила" кольцо (фото)
С сегодняшнего дня в Украине действуют только банковские счета международного стандарта IBAN С сегодняшнего дня в Украине действуют только банковские счета международного стандарта IBAN
Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет трем знакам Зодиака Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет трем знакам Зодиака
Меган Маркл устроилась на работу в Disney Меган Маркл устроилась на работу в Disney
Стало известно, почему смертельный рейс МАУ задержался перед вылетом Стало известно, почему смертельный рейс МАУ задержался перед вылетом
Погода в Украине
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
45 %
764 мм
6.9 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять