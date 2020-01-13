Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Крещение
На Крещение в Украине ожидается небольшое похолодание.
Погода на Крещение, 19 января, в Украине будет не очень холодной.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура до +6° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Пока будет, как есть, то есть, преимущественно тепло.
Но именно на 18-19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается", - пишет она.
По информации синоптика, сильных морозов не ожидается, однако температура воздуха снизится с +6 градусов до нуля, а ночью до -1...-5 градусов.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+5°... -2°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+6°... 0°
- Кировоград+4°... -2°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+8°... -2°
- Одесса+7°... -3°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+5°... +1°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+4°... -3°
- Черкассы+5°... -2°
- Чернигов+5°... +1°
- Черновцы+4°... -3°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:80 %
Давление:762 мм
Ветер: 1.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:27
Закат17:09
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей