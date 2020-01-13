Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Крещение

На Крещение в Украине ожидается небольшое похолодание.

На Крещение сильных морозов не будет / Фото УНИАН

Погода на Крещение, 19 января, в Украине будет не очень холодной.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Пока будет, как есть, то есть, преимущественно тепло.

Но именно на 18-19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается", - пишет она.

По информации синоптика, сильных морозов не ожидается, однако температура воздуха снизится с +6 градусов до нуля, а ночью до -1...-5 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается теплая и сухая погода.