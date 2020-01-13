На севере Австралии прошли рекордные дожди

На острове Дам-ин-Мирри 10 января выпало 562 мм осадков.

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Тропически циклон "Клаудия" принес проливные дожди на австралийскую Северную территорию.

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Местами произошли наводнения, но обошлось без серьезных происшествий, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

На острове Дам-ин-Мирри 10 января зафиксировано 562 мм осадков за сутки, что стало новым рекордом для Северной территории.

Напомним, в Анголе жертвой проливных дождей стал 41 человек. Непогода также вызвала масштабные разрушения.