На севере Австралии прошли рекордные дожди
На острове Дам-ин-Мирри 10 января выпало 562 мм осадков.
Тропически циклон "Клаудия" принес проливные дожди на австралийскую Северную территорию.
Австралию во второй раз накрыл тропический циклон "Блейк"
Местами произошли наводнения, но обошлось без серьезных происшествий, передает Stormnews со ссылкой на ABC.
На острове Дам-ин-Мирри 10 января зафиксировано 562 мм осадков за сутки, что стало новым рекордом для Северной территории.
Напомним, в Анголе жертвой проливных дождей стал 41 человек. Непогода также вызвала масштабные разрушения.
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