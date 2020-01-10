Жертвами проливных дождей в Анголе стали более 40 человек

10:57, 10 января 2020
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Из-за непогоды разрушено более 370 домов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Анголе жертвами проливных дождей стал 41 человек. Непогода также вызвала масштабные разрушения.

В Индонезии из-за сильных наводнений погибли уже 66 человек

Дожди стали причиной перебоев в электроснабжении и водоснабжении и закрытия дорог, передает Синьхуа со ссылкой на заявление министра внутренних дел Анголы Эудженио Цезаря Лаборинхо.

Ущерб от наводнения в наибольшей степени был нанесен провинциям Луанда, Бие, Бенгела, Уамбо, Северная Кванза, Южная Кванза, Северная Луанда, Южная Луанда, Маланже, Намибе, Уиже и Заире.

Около 2,5 тыс семей по всей стране пострадали в результате ливневых дождей, 378 домов оказались разрушены, 975 домов смыты течением, 12 церквей и 4 моста также повреждены.

Напомним, на штат Западная Австралия обрушился тропический циклон "Блейк".

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Теги: #погода#дождь
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