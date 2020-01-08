Турцию накрыли снегопады (фото, видео)

11:52, 8 января 2020
89
0

В некоторых районах отменены занятия в школах.

Турцию накрыл снегопад / twitter.com/meteoajans
Турцию накрыл снегопад / twitter.com/meteoajans

Сильные снегопады прошли во многих городах Турции.

Север Исландии завалило снегом

Из-за осадков проблемы возникли на дорогах в илах Анкара, Чанкыры, Балыкесир, Конья, Маниса, Биледжик, Караман, Карабюк, Ыспарта, Мерсин, Кыркларели, Кютахья, Сивас, Чанаккале и Болу, передает Stormnews со ссылкой на Hürriyet.

В некоторых районах отменены занятия в школах и работа госучреждений.

Напомним, из-за снегопада в Пекине (Китай) была отменена часть авиарейсов, а десятки автобусных маршрутов были изменены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#Турция
Читайте также
Нацбанк резко ослабил гривню: сколько стоит доллар Нацбанк резко ослабил гривню: сколько стоит доллар
Алла Пугачева ужаснула новым фото Алла Пугачева ужаснула новым фото
"Типичная Россия": шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиянина во время матча (видео) "Типичная Россия": шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиянина во время матча (видео)
Австралию охватили масштабные пожары: огромные площади выгоревших лесов и полмиллиарда погибших животных (фото, видео) Австралию охватили масштабные пожары: огромные площади выгоревших лесов и полмиллиарда погибших животных (фото, видео)
С Рождеством: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках С Рождеством: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
Гороскоп на 2 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 2 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Кидман с мужем пожертвовали полмиллиона долларов на ликвидацию пожаров в Австралии Кидман с мужем пожертвовали полмиллиона долларов на ликвидацию пожаров в Австралии
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
48 %
754 мм
8.7 м/с
8 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять