Турцию накрыли снегопады (фото, видео)
В некоторых районах отменены занятия в школах.
Сильные снегопады прошли во многих городах Турции.
Север Исландии завалило снегом
Из-за осадков проблемы возникли на дорогах в илах Анкара, Чанкыры, Балыкесир, Конья, Маниса, Биледжик, Караман, Карабюк, Ыспарта, Мерсин, Кыркларели, Кютахья, Сивас, Чанаккале и Болу, передает Stormnews со ссылкой на Hürriyet.
В некоторых районах отменены занятия в школах и работа госучреждений.
#Ankara'da kar yağışı devam ediyor. pic.twitter.com/nCzeZfU8CL— Meteoroloji Ajansı (@meteoajans) 6 января 2020 г.
?#Eskişehir— Meteoroloji Ajansı (@meteoajans) 6 января 2020 г.
06.01.2020 pic.twitter.com/BkCjCBcgBf
Напомним, из-за снегопада в Пекине (Китай) была отменена часть авиарейсов, а десятки автобусных маршрутов были изменены.
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