Турцию накрыли снегопады (фото, видео)

В некоторых районах отменены занятия в школах.

Турцию накрыл снегопад / twitter.com/meteoajans

Сильные снегопады прошли во многих городах Турции.

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Из-за осадков проблемы возникли на дорогах в илах Анкара, Чанкыры, Балыкесир, Конья, Маниса, Биледжик, Караман, Карабюк, Ыспарта, Мерсин, Кыркларели, Кютахья, Сивас, Чанаккале и Болу, передает Stormnews со ссылкой на Hürriyet.

В некоторых районах отменены занятия в школах и работа госучреждений.

Напомним, из-за снегопада в Пекине (Китай) была отменена часть авиарейсов, а десятки автобусных маршрутов были изменены.