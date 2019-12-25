Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

В Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами гололед.

Иллюстрация \ REUTERS

В Украине сегодня ожидается ухудшение погодных условий.

Читайте также Синоптики предупредили о сильных дождях и ветре на западе Украины

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 25 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. В Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.