Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
В Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами гололед.
В Украине сегодня ожидается ухудшение погодных условий.
Синоптики предупредили о сильных дождях и ветре на западе Украины
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 25 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. В Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.
В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.
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