Синоптики предупреждают о тумане в Украине 20 декабря
Видимость ухудшится до 200-500 м.
В пятницу, 20 декабря, во многих регионах Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 19 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.
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