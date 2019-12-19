Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих регионах немного похолодает (карта)

08:00, 19 декабря 2019
33
0

На юге температура до +14°.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.

Синоптики предупреждают о тумане в Украине 19 декабря

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +11°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -5°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +10°.

Прогноз на 19 декабря / УНИАН
Прогноз на 19 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 декабря - Николая Чудотворца. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как упадет большой иней - на хороший урожай овса. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Гороскоп на 18 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 18 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
С Днем святого Николая: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках С Днем святого Николая: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках
"Сидишь, орешь на всех": Панин показал себя в работе (видео) "Сидишь, орешь на всех": Панин показал себя в работе (видео)
Лобода снялась на фото, прикрыв обнаженное тело простыней Лобода снялась на фото, прикрыв обнаженное тело простыней
С Днем Андрея: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках С Днем Андрея: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
Новый год 2020: рецепты вкусных салатов к праздничному столу Новый год 2020: рецепты вкусных салатов к праздничному столу
Гороскоп на 17 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 17 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
45 %
760 мм
4.5 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять