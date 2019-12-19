Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих регионах немного похолодает (карта)

На юге температура до +14°.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +11°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -5°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +10°.

Прогноз на 19 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 декабря - Николая Чудотворца. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как упадет большой иней - на хороший урожай овса. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые.

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