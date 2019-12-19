Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих регионах немного похолодает (карта)
На юге температура до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.
Синоптики предупреждают о тумане в Украине 19 декабря
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +14°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +11°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -5°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 19 декабря - Николая Чудотворца. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как упадет большой иней - на хороший урожай овса. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые.
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- Винница+10°... +2°
- Днепр+8°... -2°
- Донецк+9°... -3°
- Житомир+10°... -2°
- Запорожье+10°... -3°
- Ивано-Франковск+12°... -2°
- Киев+9°... -3°
- Кировоград+9°... -3°
- Луганск+9°... -3°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+11°... +2°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+8°... -3°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+5°... -5°
- Тернополь+10°... +2°
- Харьков+8°... -5°
- Херсон+11°... +1°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+6°... -3°
- Чернигов+6°... -5°
- Черновцы+10°... +1°