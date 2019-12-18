Синоптики предупредили о тумане и сильном ветре в Украине

09:51, 18 декабря 2019
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Сильный ветер ожидается в Карпатах.

Во многих областях Украины ожидается туман / Фото УНИАН
Во многих областях Украины ожидается туман / Фото УНИАН

18 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, утром и днем 18 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается туман, видимость 200-500 м. В Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

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Теги: #погода#ветер#туман
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