Синоптики предупредили о тумане и сильном ветре в Украине
Сильный ветер ожидается в Карпатах.
18 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, утром и днем 18 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается туман, видимость 200-500 м. В Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков.
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Виргиния, США
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Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-4 °
Влажность:42 %
Давление:752 мм
Ветер: 7.9 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
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