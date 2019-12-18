Погода на сегодня: в Украине температура поднимется до +16° (карта)

08:00, 18 декабря 2019
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По всей Украине сегодня будет тепло.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +16°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +4°, днем до +13°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +15°.

Прогноз на 18 декабря / УНИАН
Прогноз на 18 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 декабря - Саввы Освященного. На день Саввы работать грех: святого подвижника обидишь. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат - на дворе стужа лютая будет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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