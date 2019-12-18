Погода на сегодня: в Украине температура поднимется до +16° (карта)
По всей Украине сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +16°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до +4°, днем до +13°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +15°.
Согласно народному прогнозу, 18 декабря - Саввы Освященного. На день Саввы работать грех: святого подвижника обидишь. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат - на дворе стужа лютая будет.
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- Винница+15°... +3°
- Днепр+7°... +2°
- Донецк+7°... +4°
- Житомир+13°... +3°
- Запорожье+8°... +2°
- Ивано-Франковск+15°... +1°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+9°... +5°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +4°
- Николаев+10°... +2°
- Одесса+12°... +2°
- Полтава+5°... +3°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+4°... +3°
- Тернополь+13°... +2°
- Харьков+5°... +3°
- Херсон+13°... +2°
- Хмельницкий+14°... +2°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+14°... +1°