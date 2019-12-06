Ливень затопил город Апингтон в ЮАР (видео)
Уровень воды достигал стекол автомобилей.
Проливной дождь вызвал наводнение в городе Апингтон в Северо-Капской провинции ЮАР.
В Индийском океане сформировался тропический циклон "Амбали"
Уровень воды достигал стекол автомобилей, передает Stormnews.
Впрочем, жители города, похоже, были не слишком расстроены, а некоторые даже устраивали заплывы.
From Yolandi Esterhuizen— Storm Report SA (@StormReportSA1) 5 декабря 2019 г.
Flooding in Upington. pic.twitter.com/3WYENyemBG
Напомним, за последние несколько месяцев в результате паводков на востоке Африки стали по меньшей мере 280 человек.
Читайте также
"Поворачиваюсь, а у ребенка нет половины головы": жена Соболева рассказала, как погиб ее сын (видео, 18+)
Погода в Украине
- Винница+5°... -6°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+6°... -3°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+7°... +1°
- Ивано-Франковск+3°... -6°
- Киев+5°... -5°
- Кировоград+3°... -1°
- Луганск+5°... -3°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+9°... +5°
- Одесса+8°... +2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+8°... -1°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+10°... +2°
- Хмельницкий+5°... -7°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+3°... -4°
- Черновцы+2°... -6°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:64 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:07:14
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей