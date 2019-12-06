Ливень затопил город Апингтон в ЮАР (видео)

Уровень воды достигал стекол автомобилей.

Наводнение в ЮАР / twitter.com/StormReportSA1

Проливной дождь вызвал наводнение в городе Апингтон в Северо-Капской провинции ЮАР.

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Уровень воды достигал стекол автомобилей, передает Stormnews.

Впрочем, жители города, похоже, были не слишком расстроены, а некоторые даже устраивали заплывы.

From Yolandi Esterhuizen



Flooding in Upington. pic.twitter.com/3WYENyemBG — Storm Report SA (@StormReportSA1) 5 декабря 2019 г.

Напомним, за последние несколько месяцев в результате паводков на востоке Африки стали по меньшей мере 280 человек.