На востоке Африки жертвами наводнений стали 280 человек

В Кении погибли 132 человека.

Иллюстрация / REUTERS

За последние несколько месяцев в результате паводков на востоке Африки стали по меньшей мере 280 человек.

Читайте также На Сомали надвигается тропический циклон

Ущерб понесли более 2,8 млн человек, передает Xinhua со ссылкой на заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Продолжительные ливни привели к наводнениям, селевым потокам и горным оползням в различных странах Восточной Африки. В результате сильных осадков, начавшихся в октябре в Кении в рамках дождевого сезона, по меньшей мере 132 человека погибли, а более 160 тыс человек из 31 округа пострадали. В Танзании число погибших от паводка уже превысило 50 человек. Кроме того, паводки также затронули Бурунди, Сомали, Эфиопию, Джибути, Судан, Южный Судан и другие страны.

Ожидается, что дожди еще какое-то время продолжатся, а в таких странах, как Кения, Танзания и Уганда, они и вовсе могут усилиться. В наиболее пострадавших от стихии районах жилым домам и объектам инфраструктуры был причинен серьезный ущерб. Помимо этого, серьезно возрастает риск распространения эпидемий, включая и холеру.

Напомним, из-за паводков на юге Испании эвакуировали сотни местных жителей.