В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)
Прохладнее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)
Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура ночью до -6°, днем до +2°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -4°, днем до +7°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +1°.
В северных пройдет снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°. В центре почти без осадков, температура ночью до -7°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 3 декабря - Прокла. До Прокла не жди от дороги прока - ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху - быть вьюге.
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Погода в Украине
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- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+4°... -4°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:0 °
Влажность:62 %
Давление:746 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:11
Закат16:47
Видимость:16 км
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