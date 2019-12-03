В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)

08:00, 3 декабря 2019
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Прохладнее всего будет на западе.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.

Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура ночью до -6°, днем до +2°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -4°, днем до +7°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +1°.

В северных пройдет снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°. В центре почти без осадков, температура ночью до -7°, днем до +3°.

Прогноз на 3 декабря / УНИАН
Прогноз на 3 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 декабря - Прокла. До Прокла не жди от дороги прока - ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху - быть вьюге. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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