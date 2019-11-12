В результате землетрясения во Франции пострадали четыре человека
Части домов был нанесен ущерб.
В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 11 ноября во Франции, пострадали четыре человека.
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Эпицентр подземных толчков находился в южной части города Монтелимар департамента Дром на юго-востоке страны, гипоцентр залегал на глубине около 10 км. Толчки ощущались также в городах Лион и Монпелье, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
В результате землетрясения в департаментах Дром и Ардеш один человек получил тяжелые и три человека легкие травмы.
Землетрясение продолжалось примерно 10 секунд, было очень мощным, дома сильно шатались. Сообщается, что части домов был нанесен ущерб.
Напомним, в четверг, 7 ноября, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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