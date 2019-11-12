В результате землетрясения во Франции пострадали четыре человека

11:50, 12 ноября 2019
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Части домов был нанесен ущерб.

Во Франции произошло землетрясение / twitter.com/FlorentMejean
Во Франции произошло землетрясение / twitter.com/FlorentMejean

В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 11 ноября во Франции, пострадали четыре человека.

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Эпицентр подземных толчков находился в южной части города Монтелимар департамента Дром на юго-востоке страны, гипоцентр залегал на глубине около 10 км. Толчки ощущались также в городах Лион и Монпелье, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В результате землетрясения в департаментах Дром и Ардеш один человек получил тяжелые и три человека легкие травмы.

Землетрясение продолжалось примерно 10 секунд, было очень мощным, дома сильно шатались. Сообщается, что части домов был нанесен ущерб.

Напомним, в четверг, 7 ноября, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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Теги: #землетрясение#Франция
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