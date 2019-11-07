На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 7 ноября, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 43 км на северо-восток от населенного пункта Джомалиг в провинции Кезон на острове Лусон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате двух землетрясений, кототрые произошли на юге Филиппин, погиб 21 человек.
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