Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 7 ноября, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 43 км на северо-восток от населенного пункта Джомалиг в провинции Кезон на острове Лусон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате двух землетрясений, кототрые произошли на юге Филиппин, погиб 21 человек.