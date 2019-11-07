На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

12:01, 7 ноября 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 7 ноября, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 43 км на северо-восток от населенного пункта Джомалиг в провинции Кезон на острове Лусон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате двух землетрясений, кототрые произошли на юге Филиппин, погиб 21 человек. 

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Теги: #землетрясение#Филиппины
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