Сильный ветер и ливни: в Украине объявили штормовое предупреждение
Сильные дожди ожидаются на Закарпатье и в Карпатах.
В понедельник, 4 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и в Карпатах - значительный дождь.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 4 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 4 ноября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.
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