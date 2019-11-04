Сильный ветер и ливни: в Украине объявили штормовое предупреждение

Сильные дожди ожидаются на Закарпатье и в Карпатах.

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В понедельник, 4 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и в Карпатах - значительный дождь.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 4 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.