В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохранится до 15 октября.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС

В течение 10-15 октября в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также До +20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.