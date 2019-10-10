В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:47, 10 октября 2019
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Пожарная опасность сохранится до 15 октября.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС

В течение 10-15 октября в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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