В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность сохранится до 15 октября.
В течение 10-15 октября в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"10-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.
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