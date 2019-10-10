Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

На юге температура до +21°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +19°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +21°.

Прогноз на 10 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

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