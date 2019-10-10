Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
На юге температура до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +19°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +19°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +8°
- Днепр+16°... +10°
- Донецк+17°... +6°
- Житомир+16°... +6°
- Запорожье+16°... +11°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+18°... +6°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+15°... +7°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+19°... +11°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+16°... +7°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+17°... +9°
- Херсон+19°... +12°
- Хмельницкий+18°... +6°
- Черкассы+20°... +8°
- Чернигов+16°... +6°
- Черновцы+20°... +8°