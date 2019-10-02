Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается преимущественно на востоке, юге и в центре Украины.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 2-4 октября во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также Климатологи подвели итоги контрастного сентября в Киеве

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"2-4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.