Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:50, 2 октября 2019
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Пожарная опасность ожидается преимущественно на востоке, юге и в центре Украины.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 2-4 октября во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"2-4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.

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Теги: #погода
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