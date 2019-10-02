Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
На юге температура до +26°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +9°, днем до +26°.
На западе Украины переменная облачность. Температура ночью до +9°, днем до +26°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +22°. В центре солнечно, температура ночью до +10°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 2 октября - Трофима Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +12°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+21°... +7°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+26°... +9°
- Киев+22°... +11°
- Кировоград+21°... +8°
- Луганск+20°... +7°
- Луцк+23°... +12°
- Львов+24°... +11°
- Николаев+23°... +10°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+22°... +10°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+25°... +11°
- Сумы+20°... +9°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+20°... +8°
- Херсон+24°... +10°
- Хмельницкий+22°... +13°
- Черкассы+22°... +11°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+24°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:57 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:06
Закат18:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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