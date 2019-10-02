Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

08:07, 2 октября 2019
21
0

На юге температура до +26°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.

Климатологи подвели итоги контрастного сентября в Киеве

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +9°, днем до +26°.

На западе Украины переменная облачность. Температура ночью до +9°, днем до +26°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +22°. В центре солнечно, температура ночью до +10°, днем до +22°.

Прогноз на 2 октября / УНИАН
Прогноз на 2 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 октября - Трофима Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Бабье лето и первые заморозки: синоптик дал прогноз погоды на октябрь в Украине Бабье лето и первые заморозки: синоптик дал прогноз погоды на октябрь в Украине
В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +22 В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +22
Погода на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (видеопрогноз)
"Уникальный синоптический день": появился прогноз погоды в Украине на завтра "Уникальный синоптический день": появился прогноз погоды в Украине на завтра
Поваленные деревья и разбитые автомобили: по Львову пронесся ураган (видео) Поваленные деревья и разбитые автомобили: по Львову пронесся ураган (видео)
В Украине объявили штормовое предупреждение на 1 октября В Украине объявили штормовое предупреждение на 1 октября
В Киеве завтра пасмурно, температура до +14° В Киеве завтра пасмурно, температура до +14°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
57 %
752 мм
5.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять