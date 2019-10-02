Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

На юге температура до +26°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +9°, днем до +26°.

На западе Украины переменная облачность. Температура ночью до +9°, днем до +26°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +22°. В центре солнечно, температура ночью до +10°, днем до +22°.

Прогноз на 2 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 октября - Трофима Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.

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