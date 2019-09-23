Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

14:04, 23 сентября 2019
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Пожарной опасности нет лишь в Волынской и Черновицкой областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В понедельник, 23 сентября, почти по всей Украине сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине будет почти без осадков, в большинстве регионов будет сохраняться прохладная погода.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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