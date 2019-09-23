Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарной опасности нет лишь в Волынской и Черновицкой областях.
В понедельник, 23 сентября, почти по всей Украине сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине будет почти без осадков, в большинстве регионов будет сохраняться прохладная погода.
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