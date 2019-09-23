Погода на неделю: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта)

Дожди местами пройдут в четверг и пятницу.

На этой неделе в Украине будет прохладно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +24°, в остальных регионах до +11°...+21°.

Прогноз на 23 сентября / УНИАН

Во вторник в Украине облачно с прояснениями. Температура днем на юге до +22°.

Прогноз на 24 сентября / УНИАН

В среду, 25 сентября, без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +22°. В остальных регионах до +13°...+21°.

Прогноз на 25 сентября / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +2°…+13°, днем до +22°.

Прогноз на 26 сентября / УНИАН

В пятницу также ожидаются осадки. Днем на юге до +20°, в остальных регионах до +19°.

Прогноз на 27 сентября / УНИАН

28 и 29 сентября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +4°, на остальной территории +7°…+11°. Днем температура по стране +15°...+20°. В воскресенье ночью на востоке температура до +5°, днем в Украине от +15° до +21°.

Прогноз на 28 сентября / УНИАН

Прогноз на 29 сентября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

23 сентября - Минодоры, мученицы. Ветер северо-западный - зима будет суровая, а юго-восточный - теплая. Если много рябины - осень заплачет дождями, а зима морозами. Народные приметы говорят: если ягод мало, то осень пройдет почти без дождей и ветров, а если ягод много, то настанет суровая и морозная зима.

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24 сентября - Феодоры преподобной. Осенняя Феодора подол подтягивает (от болота) зимняя (12 января) платком лицо закрывает (от холода).

25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья встреча осени. В этот день последняя птица улетает в теплые края. Земля на Воздвижения сдвигается с лета на зиму; закрывается земля на зиму и будет спать до Благовещения. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания. Заморозки на Воздвижение мужику не беда. Птицы дружно улетели в теплые края - ждать суровой зимы. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень. Осенняя паутина - на ясную и хорошую погоду. Хорошо уродился щавель - на теплую зиму. Гуси летят высоко - осень будет продолжительной.

28 сентября - день Никиты Гусятника, Никиты Репореза. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.

29 сентября - Евфимии, мученицы. Если ива рано утром покрывается инеем - значит, зима будет лютой, морозной. Тоже самое предсказывает и поздний листопад.

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